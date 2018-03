Consiglio ligure elegge nuovo presidente

Venerdì, il Consiglio regionale della Liguria è chiamato a nominare il nuovo presidente e il nuovo vicepresidente al posto di Francesco Bruzzone (Lega) e Pippo Rossetti (Pd). Bruzzone è stato infatti eletto al Senato, una carica incompatibile con quella di consigliere regionale. Nelle prossime ore, a quanto si apprende, si dimetterà da presidente. Il regolamento prevede l'elezione contestuale di presidente e vicepresidente e la decadenza del vice in caso di dimissioni del presidente. Tra i favoriti per la successione di Bruzzone c'è il capogruppo della Lega Alessandro Piana. Mentre dovrebbe essere riconfermato Rossetti.

Oggi è stato annunciato che la seduta in programma domani è stata annullata per "motivi di natura istituzionale". I quattro consiglieri eletti in Parlamento - con Bruzzone ci sono Stefania Pucciarelli (Lega) al Senato, Raffaella Paita (Pd) e Edoardo Rixi (Lega) alla Camera -, a quanto si apprende, hanno infatti dovuto modificare i loro impegni.

La seduta è stata quindi convocata venerdì. All'ordine del giorno c'è l'elezione "del presidente e del vice presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria". La votazione è unica. I consiglieri possono indicare un solo nome nella scheda: il più votato sarà presidente, il secondo sarà vicepresidente.

Francesco Bruzzone, 55 anni, è il consigliere regionale più longevo della Liguria. E' stato eletto la prima volta nel 1995 ed è stato rieletto nel 2000, nel 2005, nel 2010 e nel 2015.

(ANSA).