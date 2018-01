Shoah seduta solenne Consiglio regionale

"Ricordare è importante, ma la memoria deve diventare parte delle nostre coscienze. Dobbiamo trarre dalla memoria un insegnamento. Quando ricordiamo la Shoah, ricordiamo un progetto di sterminio totale, dai bambini di pochi mesi fino agli anziani, un genocidio basato sulle leggi razziali e le teorie discriminatorie". Lo ha detto il rabbino capo di Genova Giuseppe Momigliano intervenendo in Consiglio Regionale per la seduta solenne dedicata al ricordo della persecuzione degli ebrei nei campi di concentramento.

"E' preoccupante - ha detto Momigliano - che molti giovani oggi tornino a ispirarsi al nazismo e al fascismo, si pensa che ci sia un passato chiuso definitivamente alle nostre spalle, invece questo passato continua a lanciarci dei messaggi inquietanti".

E' stato osservato un minuto di silenzio in apertura della cerimonia alla quale hanno partecipato le massime autorità civili e militari della Liguria, i consiglieri regionali, i rappresentanti della comunità ebraica, insieme ai rappresentanti e ai gonfaloni della Regione Liguria, dei Comuni, delle Città metropolitana e delle province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. (ANSA).