Giorno memoria: Pd, tramandare valori

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "Crediamo che tutti coloro che rappresentano le istituzioni abbiano il dovere di tramandare ogni giorno questi valori, soprattutto quando iniziano a riemergere certi rigurgiti nostalgici come purtroppo sta avvenendo in questi ultimi anni". Lo afferma il gruppo del Pd in Regione Liguria, in occasione della seduta solenne del Consiglio regionale per commemorare il Giorno della memoria. "Solo pochi giorni fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dare un segnale importante nominando senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio e impegnata da anni a raccontare la storia di chi, dopo la vergognosa promulgazione delle leggi razziali, è stato prima emarginato e poi mandato a morire nei campi di concentramento. La stessa senatrice Segre, sei anni fa, era venuta in Consiglio regionale, proprio durante la seduta solenne per la Giornata della Memoria, a parlare di quel periodo buio e terribile della nostra storia.

Un racconto commovente, che ancora oggi portiamo tutti nel cuore", sottolinea il gruppo. (ANSA).