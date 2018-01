Giorno memoria, M5S, non dimenticare

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "È con grande commozione che oggi abbiamo ricordato una delle pagine più tragiche e buie del secolo scorso e della storia dell'umanità: non dimenticare è l'unica speranza perché l'uomo impari dalla storia e l'antidoto più efficace contro ogni forma di odio e discriminazione, con cui purtroppo ancora oggi facciamo i conti." Così i portavoce del MoVimento 5 Stelle celebrano il Giorno della Memoria, a cui il Consiglio regionale ha dedicato oggi una seduta solenne alla presenza delle associazioni delle vittime dell'Olocausto. "La Shoah è un evento che tocca non solo gli ebrei ma l'intero genere umano e interroga costantemente la coscienza dell'uomo: cos'è accaduto? Come è stato possibile? E perché? - proseguono i portavoce M5S - Ma è anche l'occasione per riflettere su tutti i genocidi perpetrati ieri e oggi nei confronti delle minoranze e dei deboli ad ogni latitudine".

"Alla politica e a tutta la cittadinanza - concludono i Cinque Stelle - spetta il compito di preservare la memoria di quest'orrore indicibile e tramandarlo ai posteri affinché non siano scritti nuovi capitoli di sangue e orrore in futuro".

(ANSA).