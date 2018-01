Bucci, non so cosa voglia dire razza

"Il ricordo della Shoah è alla base non solo della nostra Costituzione, ma anche del nostro vivere civile, che non deve avere distinzioni o discriminazioni. Siamo tutti uguali e la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci alla seduta solenne del Consiglio Regionale per il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime delle persecuzioni naziste e fasciste.

"Non so cosa voglia dire 'razza' - ha aggiunto Bucci -, quando ero in America le minoranze erano un valore aggiunto, non un problema". Sono "molto fiducioso" ha aggiunto, che il Consiglio comunale previsto nel pomeriggio sia in grado di esprimere una posizione unitaria sulla mozione per "non concedere spazi pubblici alle forze politiche neofasciste".

"Quando si torna a parlare di razza a uso politico, va combattuto in tutti i modi - ha detto il presidente del Centro culturale Primo Levi Piero Dello Strologo -. La parola 'razza' è stata messa nella Costituzione italiana malgrado la contrapposizione del mondo ebraico perché si usciva dalle leggi razziali, non si voleva più parlare di razza, infatti venne vista in negativo, non in positivo, come alcuni citano".

Nel corso della seduta solenne sono stati premiati gli studenti che hanno vinto l'11/ma edizione del concorso letterario '27 gennaio: Giorno della Memoria'.(ANSA).