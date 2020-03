Madri fanno rete, progetto 'Mamma smart'

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Una pagina facebook 'Mamma smart' per aiutare le mamme chiuse in casa con i figli al tempo del covid-19. Una rete composta da volontari, gratuita, per confrontarsi con professionisti e altre donne attraverso una serie di incontri online. Oltre a #acasaconibimbi, 'Mamma smart' dedica uno spazio alle donne incinte, #acasaconlapancia, per offrire consigli. Il progetto nasce da tre amiche, Valentina che è una counselor, professionista in Analisi Transazionale Psicosociale, Alice, ostetrica, e Lucile, che lavora in un'agenzia di comunicazione. "Il progetto è nato da una chiacchierata tra amiche - spiega Alice - siamo tre mamme.

Valentina ci ha raccontato che nel suo settore sono sempre più le richieste d'aiuto da parte di mamme in difficoltà a gestire il momento, tra lavoro da casa e bambini. Abbiamo cercato di creare un gruppo per parlarci e sentirsi meno sole". Il primo appuntamento sarà lunedì 30 marzo (17:30-18:30) con 10 mamme.

Iscrizione con messaggio privato alla pagina fb o mail a info@mammasmart.net.