Coronavirus: da domani sbarca l'equipaggio di Msc Splendida

Inizierà ad andare via domani una parte delle 1116 persone dell'equipaggio della nave MSC Splendida attraccata ieri a Genova. Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Domani partiranno i primi 308 indonesiani con un charter da Malpensa, per arrivare, entro una settimana, a far partire la maggior parte delle persone, in modo che sulla nave possano restare solo 200 membri dell'equipaggio, il minimo ritenuto indispensabile per il funzionamento della nave. Oltre agli indonesiani entro mercoledì della prossima settimana partiranno 188 filippini e altri 100 membri residenti nella Comunità Europea.

"La procedura adottata d'intesa con tutti i soggetti coinvolti - spiegano il governatore Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - si prefigge di rimpatriare al più presto tutto il personale di bordo, tenendo conto che si tratta di una nave pulita dove non ci sono casi di Covid, anche perché la nostra sanità non può permettersi di essere ulteriormente gravata visto l'enorme sforzo che sta già compiendo". A bordo ci sono quattro persone in isolamento perché contatti di stretti di un caso positivo che era stato sbarcato in un altro scalo.

"Per quanto riguarda la nave Opera di MSC già presente da alcuni giorni in porto a Genova - ha aggiunto Giampedrone - e dove, tra i membri dell'equipaggio ci sono alcune persone positive, una è stata ricoverata all'ospedale Galliera, si sta ragionando di ridurre ulteriormente il carico attualmente a bordo".(ANSA).