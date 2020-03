Msc Splendida a Genova, quattro in isolamento

Dopo l'attesa dovuta a un vento a 30 nodi che impediva le manovre, Msc Splendida è entrata in porto a Genova guidata dai piloti. La nave, che ospita circa 1.100 membri di equipaggio, è ormeggiata alla Stazione marittima in attesa che salga a bordo l'Usaf, la sanità marittima, per l'accertamento sanitario sul personale presente a bordo.

Sulla nave 4 persone sono in isolamento in quanto contatti stretti di un caso positivo certo, una persona già sbarcata in un precedente scalo. Secondo il piano programmato, è previsto domenica lo sbarco protetto di 500 marittimi che partiranno con un volo charter da Malpensa. Tra il personale di bordo, anche una cinquantina di italiani che rientreranno al domicilio. Per un punto della situazione oggi pomeriggio si è svolta una conference call alla quale hanno preso parte tra gli altri il governatore Giovanni Toti, l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, i vertici di Msc e i rappresentanti dell'Unità di crisi nazionale, di Asl3, Prefettura, Sanità marittima.