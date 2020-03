Genova, da lunedì i bus Atp a chiamata

Da lunedì prossimo, 30 marzo, Atp Esercizio adotta l'orario festivo invernale tutti i giorni della settimana e su tutte le linee. La razionalizzazione segue le limitazioni agli spostamenti fissate dal decreto sull'emergenza coronavirus. Per garantire la mobilità in caso di comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza, sarà attivato un servizio di trasporto a prenotazione 'Chiamabus' per le giornate dal lunedì al venerdì con modulazione giornaliera dalle ore 5 alle ore 19, dove siano del tutto assenti le corse di linea. Lo annuncia Atp Esercizio. Il servizio si può prenotare al numero verde 800499999 dalle 8 alle 12 dal lunedì al sabato, entro il giorno precedente la corsa. Gli utenti, muniti dell'autocertificazione ai sensi del Dpcm, verranno richiamati per la conferma della prenotazione e dell'orario. Le corse saranno effettuate, di norma, in base all'ordine di prenotazione. Non verranno applicati supplementi rispetto alle tariffe abituali.