Costa Pacifica in porto Spezia, Msc Splendida a Genova

La nave da crociera Costa Pacifica si sta dirigendo dal porto di Civitavecchia al porto della Spezia dove arriverà nella prima mattinata di domani, con a bordo 900 membri dell'equipaggio senza sintomi di coronavirus, parte dei quali in attesa del rimpatrio attraverso voli speciali o trasferimenti organizzati da Costa Crociere in coordinamento con le autorità nazionali e internazionali. La nave ha completato lo sbarco dei passeggeri presso il porto di Civitavecchia. Lo comunica Costa confermando che "la situazione sanitaria a bordo della nave non presenta alcuna criticità ed è monitorata costantemente. Ai membri dell'equipaggio, in base alle disposizioni emesse dal Governo italiano, sarà richiesto di restare a bordo della nave e lo sbarco sarà consentito solo per il rimpatrio per il ritorno a casa appena sarà possibile", sottolinea.

Arriverà domani pomeriggio in porto a Genova la nave Msc Splendida con, a bordo, circa 1200 marittimi e nessun passeggero. Lo ha comunicato l'assessore alla Protezione civile ligure Giacomo Giampedrone al termine dell'unità di crisi che sta gestendolo sbarco dei marittimi da Costa Luminosa a Savona. "Con lo stesso criterio con cui abbiamo gestito la Costa Luminosa - ha detto Giampedrone -, ovvero cercando di evitare il più possibile un aggravio sul nostro sistema sanitario riaccompagnando i passeggeri e l'equipaggio a casa, allo stesso modo gestiremo la nave Msc Splendida. A bordo non ci sono passeggeri ma 1200 marittimi di cui stiamo cercando di capire le condizioni di salute, consapevoli che le navi da crociera si sono dimostrate purtroppo in questa emergenza nazionale un luogo promiscuo idoneo alla propagazione del virus". "A bordo di Msc Splendida vi sono circa 1100 persone di equipaggio e sono tutte in buona salute". Lo comunica la compagnia che sta "programmando il rientro dei marittimi nei loro Paesi d'origine nel più breve tempo possibile".