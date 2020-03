Coronavirus: Carige aperta solo mattina e su appuntamento

Da domani le filiali di Banca Carige in Liguria e in tutta Italia saranno aperte solo la mattina e solo su appuntamento, "esclusivamente per reali necessità e operazioni indifferibili". E' la novità annunciata dall'istituto di credito per rispondere all'emergenza coronavirus. Domani in Italia sarà il primo giorno in cui scatterà il pagamento anticipato delle pensioni per circa 16 milioni di persone. "Noi ci siamo, anche a distanza. Per qualsiasi dubbio o necessità puoi contattare la tua filiale o chiamare il numero verde 800 778877. - spiega Banca Carige sull'home page del suo sito web.

(ANSA).