Ponte Genova, il 31/3 il prossimo varo

Varata la terza maxicampata nel nuovo Ponte sono iniziati nel cantiere per il nuovo ponte sul Polcevera i lavori in quota che preludono al prossimo varo previsto tra il 31 marzo e il primo aprile. Entro il 15 aprile, come da cronoprogramma, dovrebbe essere varato l'ultimo concio, operazione che prelude al fissaggio definitivo dell'impalcato entro il 10 maggio. Il cantiere non vorrebbe fermarsi ma il coronavirus potrebbe far scontare alcuni ritardi dovuti, per esempio, a fornitori che si trovassero a dover chiudere, o alle condizioni di sicurezza da garantire ai lavoratori. "Insomma - dicono in cantiere - navighiamo a vista rimodulando giorno dopo giorno il lavoro" che, tuttavia, ha punti fermi. Uno di questi è il varo, previsto tra il 31 marzo e il primo aprile della campata tra le pile 12 e 13, circa 50 metri di acciaio.

"Contiamo di finire con i vari delle sei mini campate da 50 mt entro il 15 aprile - dicono in cantiere -, Coronavirus permettendo".