Domenica sciopero supermercati Liguria

Filcams Cgil ha proclamato uno sciopero dei lavoratori dei supermercati per domenica 29 marzo in modo da ottenere che l'orario di lavoro venga spalmato su sei giorni a causa della emergenza coronavirus e non su sette. ''In riferimento alla grave e difficile situazione in cui versa il Paese e la nostra Regione, pur rendendoci conto della necessità di garantire l'apertura dei negozi di generi alimentari e generi di prima necessità, non possiamo che continuare a denunciare come le lavoratrici e i lavoratori di questo settore siano gravemente esposti a stress e pericolo contagio da Covid-19, lavorando ben oltre il normale orario contrattuale (40/50 ore settimanali)'', dice il sindacato in una nota. Oltre alle assenze per malattia arrivate in media a oltre il 50% "le giuste introduzioni del Governo sui benefici per congedi parentali e legge 104 andranno" ridurranno ulteriormente gli organici con un ulteriore aumento delle ore di lavoro pro-capite non rendendolo più sostenibile".