Coronavirus: Costa Luminosa, 8 i ricoveri

Salgono a 8 i ricoverati in strutture ospedaliere liguri provenienti dalla Costa Luminosa, la nave da venerdì ormeggiata al porto di Savona. Il nuovo ricovero riguarda un membro dell'equipaggio con febbre e difficoltà respiratorie. E' "necessario completare il più rapidamente possibile le operazioni di sbarco e trasporto protetto di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio", ha detto intanto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Dopo lo sbarco di 719 passeggeri, "rimangono alcune criticità che stiamo cercando di risolvere", ha segnalato. Si tratta soprattutto dell'organizzazione dei voli charter, cui sta lavorando Costa Crociere in contatto con la Farnesina, per il trasferimento di 400 membri dell'equipaggio tra indiani, indonesiani e filippini. Ma anche dell'esito dei tamponi eseguiti a Marsiglia, con alcuni marittimi in quarantena risultati positivi. Completati gli sbarchi, Luminosa "lascerà il porto di Savona", ha ribadito la sindaca della città Ilaria Caprioglio.