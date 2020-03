La Liguria farà mille tamponi al giorno

Regione Liguria sta mettendo in campo nuovi laboratori per i tamponi per il coronavirus con l'obiettivo di passare entro breve da 500-600 a 1000 esami al giorno. Lo ha annunciato all'ANSA l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale spiegando che "sono pronti a partire tre nuovi laboratori a Sanremo, Savona e La Spezia ed entro pochi giorni arriveremo a mille tamponi". La precedenza, come è accaduto fino ad oggi, va al personale della sanità in prima linea nella lotta alla malattia e al personale e agli ospiti delle residenze protette per gli anziani. "Dove è necessario stiamo anche aumentando i test sierologici - ha aggiunto Viale -. L'agenzia regionale Alisa ha pubblicato il bando per selezionare i laboratori diagnostici che potranno eseguire anche questi esami e a breve potremo aumentare il numero delle persone esaminate".