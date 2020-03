Casa riposo con 18 dipendenti, 16 malati

(ANSA) - SAVONA, 23 MAR - In una casa di riposo di Borghetto Santo Spirito (Savona) 16 dipendenti su 18 sono in malattia. E' la denuncia del sindaco Giancarlo Canepa. "Nel nostro territorio abbiamo due case di riposo, in una non ci sono problemi, nell'altra abbiamo avuto un ospite morto in ospedale per un contagio avvenuto fuori dalla struttura. Tuttavia sono state prese tutte le misure del caso per contenere una diffusione del virus, considerando che ci sono altri due casi sospetti: le persone in questione sono in isolamento" afferma Canepa.

La criticità, spiega il sindaco, è nella struttura "Humanitas - Sereni Orizzonti". "Sono in contatto con la direzione sanitaria per monitorare la situazione. Capisco la paura, il contesto emergenziale, ma come si fa a gestire 43 pazienti in una casa di riposo con solo due dipendenti, con anziani a letto? C'è di fatto un'emergenza nell'emergenza, mi auguro che con la proprietà si possano trovare rapide soluzioni. Non vorrei adottare provvedimenti pesanti" conclude il sindaco.