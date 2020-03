Morto Mura: Nicola "mi premiò al Prisco, grande sensibilità"

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - "Gianni Mura era in giuria quando ho ricevuto il premio Prisco nel 2018. L'ho conosciuto di persona in quella occasione, ma ho sempre ammirato la sua sensibilità, la sua moderazione, la lucidità delle sue analisi.

Il giornalismo italiano perde un grande interprete. Mancherà a tutti". Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha voluto ricordare così il giornalista di Repubblica Gianni Mura scomparso oggi ad Ancona. Il tecnico del Genoa lo ha fatto attraverso i suoi profili social.

Anche la Sampdoria ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Mura attraverso un post sul proprio sito ufficiale. (ANSA).