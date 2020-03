Guangzhou dona 100 mila mascherine a Genova

Quando l'epidemia di Coronavirus era scoppiata in Cina il sindaco di Genova Marco Bucci aveva inviato un messaggio di solidarietà al sindaco della città di Guangzhou, terza città del Paese e capitale del Sud, gemellata con il capoluogo ligure. Oggi, a palazzo Tursi, è arrivato un carico con 100 mila mascherine donate dalla città asiatica. "Possa l'amicizia tra cinesi e italiani durare per sempre" il messaggio, in italiano e cinese, stampato sulle confezioni. Si tratta di mascherine chirurgiche la cui distribuzione sarà gestita dalla protezione civile del Comune. "Un ringraziamento per la vicinanza che ci stanno dimostrando va al sindaco di Guangzhou Wen Guohui e a tutta la sua comunità - dice il sindaco Marco Bucci - in un momento di estrema difficoltà per la città e il Paese. Questo loro supporto ci permette di tenere vivi servizi importanti facendo lavorare tutti seguendo le norme di sicurezza". Altre 100 mila mascherine, questa volta di tipo FFP2, dotate di filtro, sono state acquistate dal Comune