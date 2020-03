Costa Luminosa a Savona con 84 isolati

(ANSA) - SAVONA, 21 MAR - E' arrivata a Savona la nave da crociera Costa Luminosa partita dal porto di Marsiglia ieri sera. A bordo ci sono 718 passeggeri, tra i quali 165 italiani e circa 800 membri dell'equipaggio (719 ospiti sono stati sbarcati a Marsiglia, assistiti da Costa). In banchina, la Sanità marittima che dovrà decidere se dichiarare la nave 'libera' o 'contaminata'. "Costa Crociere ci ha comunicato che a bordo ci sono 84 persone isolate e che ieri sono risultati positivi in 38 che sono stati sbarcati a Marsiglia", ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a margine del vertice in prefettura a Savona. "La mia priorità è sbarcare i 165 italiani e gli stranieri che hanno l'ok del proprio Paese a rientrare nelle loro case - ha detto Giampedrone - mentre per gli altri mi aspetto un piano nazionale. La Liguria non può reggere oltre mille quarantene". La Svizzera ha detto che prende in carico i suoi 80 cittadini.