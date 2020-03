In quarantena esce a comprare mascherine

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - È uscita di casa nonostante fosse in quarantena visto che vive con una persona infetta, ma è stata beccata dalla polizia locale ed è stata denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. È successo a Certosa, in Valpolcevera. La donna ha spiegato di essere uscita per comprare una mascherina per il familiare visto che non era riuscita a contattare la Asl e i numeri di emergenza. Gli agenti hanno verificato gli spostamenti della signora e, dopo avere constatato che non aveva avuto contatti con nessuno, le hanno fornito una delle mascherine in dotazione.