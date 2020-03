Covid-19, in Liguria altri 28 morti, 1092 i malati

Raggiungono quota 119 le persone decedute in Liguria dall'inizio dell'emergenza coronavirus, 28 in più di ieri. E' il numero più alto di decessi in un giorno da quando è scoppiata l'epidemia. I positivi al virus sono 1.092, con una crescita di 129 unità. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 694 sono ospedalizzati, 305 al domicilio e 93 clinicamente guarite, ma restano positive e sono a casa. E' quanto comunica Regione Liguria. Tra i malati in ospedale, 121 sono in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza già 8 persone sono guarite con due test consecutivi negativi, 5 in più di ieri. In regione sono in sorveglianza attiva 1.860 persone.