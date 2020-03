Sindaco Santa legge fiabe a bimbi su Fb

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Anche il sindaco Paolo Donadoni aderisce alla campagna #iorestoacasaeleggo… e lo fa leggendo libri di favole attraverso la sua pagina personale di Facebook.

Si chiama "Paolo racconta...storie della buonanotte". "Sono sempre stato appassionato della lettura. Anche di favole per bambini. Ora raccontarle serve anche a me, la sera, per staccare un po'. Dopo una giornata di lavori e comunicazioni riguardanti il covid-19, pochi minuti di qualcosa di diverso sono utili per la mente e per il cuore".

Il Sindaco Donadoni non è nuovo a iniziative rivolte ai suoi piccoli concittadini: nel corso di questi anni ha scritto alcune favole che, a sue spese, ha stampato e regalato ai bambini delle scuole di Santa Margherita Ligure.