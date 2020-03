Ponte Genova,presto nuovo varo e soletta

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Il nuovo Ponte di Genova prosegue la sua corsa contro il tempo. Dopo la consegna di tutte le pile, il cantiere si concentra sulle prossime operazioni di sollevamento del terzo impalcato da 100 metri, che porterà a 750 metri la lunghezza del ponte e scavalcherà la linea ferroviaria, con il completamento dei lavori propedeutici per la realizzazione delle aree dove dovranno muoversi i grandi semoventi che sposteranno l'impalcato, e sulla preparazione delle lavorazioni per la soletta delle sezioni già completate. Mentre viene pianificato il completamento dell'attività in quota, Salini Impregilo che con Fincantieri costituisce la joint venture dei 'Costruttori' sta organizzando le operazioni per la preparazione della soletta del ponte: 8 mila metri cubi di calcestruzzo che saranno lavorati in contemporanea dalle estremità verso il centro del viadotto a getto continuo, in 7 giorni dimezzando i tempi di realizzazione. Terminata la soletta i tecnici procederanno con l'allestimento finale della piattaforma stradale.