Palazzo Spinola su canale youtube Mibact

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Il Palazzo Spinola di Genova aderisce alla campagna La cultura non si ferma, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo con lo scopo di aggregare e far crescere l'offerta del patrimonio culturale fruibile da casa in questa difficile circostanza.

Palazzo Spinola, ricorda in una nota, è uno dei più rari esempi delle dimore aristocratiche genovesi del Cinquecento, inserito al tempo nell'elenco dei Rolli e oggi Patrimonio Unesco, e ospita la Galleria Nazionale ligure. Con l'hashtag #iorestoacasa è pubblicato sul canale Youtube del Ministero https://www.youtube.com/user/MiBACT, un video in cui si svela il percorso museale della Galleria di Palazzo Spinola.