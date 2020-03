Coronavirus: Bagnasco, rilancio economia con prodotti italiani

Acquistare prodotti italiani e preferire i piccoli esercizi commerciali per la spesa di tutti i giorni per rilanciare l'economia italiana. È l'invito, oltre che l'auspicio, che il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, ha lanciato oggi nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di San Giuseppe patrono di tutti i lavoratori. Il porporato ha commentato le problematiche legate al lavoro che oggi, ancora di più di prima, sono messe in difficoltà dalla emergenza sanitaria in corso. "Coloro che si occupano della cosa pubblica e che hanno le responsabilità più grandi - ha detto Bagnasco - certamente hanno questa attenzione e cercheranno di corrispondere nel modo migliore". Nello stesso tempo "per quanto riguarda tutti noi, la gente comune, penso che una particolare nuova attenzione verso i prodotti italiani e i piccoli esercizi, che sono i più deboli nella filiera e nella rete della produzione e dei servizi, debba crescere e crescerà proprio per aiutare l'economia italiana". (ANSA).