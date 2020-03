Coronavirus: Toti, la nave-ospedale è pronta

"La nave è da oggi nella disponibilità della sanità di Regione Liguria". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti al termine del sopralluogo sul traghetto Splendid della Gnv, ormeggiata a ponte Colombo in porto a Genova, trasformata in nave-ospedale per ospitare coloro che, guariti dall'infezione di Coronavirus e dimessi dall'ospedale, devono passare la convalescenza. La nave, allestita a tempo di record, ha 25 cabine singole per ospitare altrettanti pazienti e i locali per il personale medico-sanitario, un'infermeria con posti letto e strumentazione di primo soccorso e anche l'eliporto, sull'ultimo ponte. "Siamo la prima Regione ad aver individuato e attrezzato su tutto il territorio le strutture idonee ad ospitare persone in 'dimissione protetta' dagli ospedali" ha detto Toti che ha ricordato che in Liguria sono operative altre due strutture: l'ex ospedale Falcomatà della Spezia e la Rsa di Viale Cembrano a Genova. "Da lunedì la nave sarà operativa con i primi 25 posti e sarà operativa anche la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Uno sforzo immane per far fronte all'emergenza e fornire un sostegno ai nostri ospedali". (ANSA).