China Cosco consegna 50 mila mascherine

"Ci tengo a ringraziare gli amici cinesi, la Cosco che è una compagnia di navigazione che lavora molto con i nostri porti, e i suoi soci italiani per questo regalo alla città di Genova e alla Liguria. E' una delle prime forniture che arriva dalla Cina e sono molto lieto che il fatto di avere così buoni e consolidati rapporti commerciali con quel Paese ci abbia portato un aiuto vitale per la sanità ligure". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante la consegna di 50 mila mascherine messe a disposizione per la sanità ligure dal China Cosco Shipping di Shanghai. Alla consegna hanno preso parte anche il socio italiano di Cosco Augusto Cosulich, l'ad di Cosco Shipping Hua Hu e Marco Donati, direttore generale della Cosco Shipping Lines Italy. Le mascherine Ffp2 "sarebbero scarseggiate da oggi se non fosse arrivato" il carico, ha aggiunto Toti, annunciando che "la Liguria produrrà mascherine in Cina e nei prossimi giorni saremo in grado di avere forniture autosufficienti per l'intera regione".