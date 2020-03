Carige: prestiti d'onore a tasso a zero per pmi e autonomi

Banca Carige annuncia di voler correre in aiuto delle piccole e microimprese e lavoratori autonomi, in difficoltà per il fermo dovuto al Coronavirus, con prestiti d'onore e aperture di credito a tasso zero che verranno erogati in tempi rapidissimi anche grazie al ricorso ad istruttorie on line che limiteranno al massimo o escluderanno la necessità di contatti fisici e spostamenti.

Per tali aziende, come piccole ditte artigiane, aziende familiari, agricoltori ed esercizi commerciali, offre un prestito d'onore fino a 5mila euro a tasso zero, rimborsabili in 12 mesi dopo 6 mesi di pre-ammortamento: un finanziamento-ponte per l'emergenza, strutturato per consentire all'imprenditore di disporre immediatamente della cifra necessaria per far fronte alle necessità più urgenti. In alternativa è prevista una apertura di credito in controcorrente fino a 5mila euro, rimborsabile con flessibilità entro 18 mesi. "È un patto di fiducia di Carige con il proprio territorio", segnala l'a.d.

Francesco Guido.