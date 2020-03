Mascherine rubate in ospedale, rivendute

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 MAR - Mascherine rubate in ospedale venivano vendute a peso d'oro su internet. Lo hanno scoperto gli uomini della squadra mobile della Spezia che hanno fermato e segnalato in stato di libertà per ricettazione un diciannovenne e un cinquantaduenne. Entrambi hanno precedenti. L'indagine ha preso corpo grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato mascherine e altro materiale sanitario in vendita a caro prezzo attraverso un profilo su un social network. Ogni mascherina veniva proposta a 20 euro. Nell'arco di poche ore gli agenti sono arrivati al giovane, trovato in possesso di 20 mascherine, confezioni di guanti in lattice e salviette per la disinfezione ospedaliera. Altro materiale sanitario è stato trovato in possesso del più anziano che ha modo di entrare in ospedale della Spezia dove probabilmente erano stati rubati i dispositivi indispensabili per affrontare l'emergenza.