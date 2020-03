Coronavirus: segnalati 17 decessi oggi in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Sono 17 i morti con il Covid-19 oggi in Liguria. Otto decessi con coronavirus si registrano oggi all'Ospedale Villa Scassi di Genova, tutti di genovesi tra i 75 e i 90 anni. Tutti avevano anche altre patologie. Un'altra vittima, un uomo di 81 anni genovese, anch'egli con altre malattie, è stata registrata invece all'ospedale Gallino. Lo segnala la Asl 3 di Genova in una nota.

Altri 8 morti sono statti segnali in altri ospedali della Liguria, per un totale - al momento - di 17 decessi in un giorno. Cinque al San Martino. (ANSA).