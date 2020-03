Coronavirus: chiude la Curia a Genova

Anche la Curia Arcivescovile di Genova chiude i propri uffici, fino a data da destinarsi, a causa dell'emergenza coronavirus. La notizia è stata pubblicata sul sito della diocesi e sul sito web del settimanale cattolico diocesano 'Il Cittadino'. A partire da oggi gli uffici di Piazza Matteotti non saranno più accessibili al pubblico.

"A motivo della situazione contingente che richiede la massima prudenza per non diffondere il virus - si legge nel testo della nota - la Curia Arcivescovile sarà raggiungibile tramite il numero telefonico della Cancelleria arcivescovile (010.2700270 - 010.2700223) da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30".

Due giorni fa, a causa dell'emergenza sanitaria, era stato il Seminario interdiocesano ligure a rimandare a casa i seminaristi che frequentano i corsi nella struttura del Righi.