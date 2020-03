Consigliere Imperia in rianimazione

(ANSA) - IMPERIA, 18 MAR - Il consigliere comunale Claudio Ghiglione, 60 anni, della lista civica di maggioranza "Imperia insieme", che ha appoggiato la candidatura dell'attuale sindaco Claudio Scajola, è risultato positivo al Coronavirus ed ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Sanremo. Lo conferma il sindaco. "E' stato trasferito da Imperia alla rianimazione di Sanremo - ha affermato il primo cittadino - in una condizione difficile. Ci auguriamo tutti che possa vincere questa sua battaglia e noi tutti siamo vicini alla moglie e ai suoi familiari". L'ultimo incontro, in Comune, al quale ha partecipato Ghiglione, risale al 9 marzo scorso per una commissione. Scajola conferma che sono state rispettate le distanze: "Ho sentito di persona tutti coloro che hanno partecipato alla riunione e ci risulta che siano state rispettate tutte le misure di profilassi".