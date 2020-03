Violano decreto per coronavirus, trovati con 140 kg coca

Due italiani di 38 e 41 anni, della provincia di Savona, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per traffico di droga. I due erano in auto a mezzanotte e per questo sono stati fermati da una pattuglia nell'ambito dei controlli legati al decreto del Presidente del Consiglio che limita gli spostamenti senza motivo. Nel bagagliaio le Fiamme Gialle hanno trovato oltre 50 panetti di cocaina, mentre altri 70 sono stati trovati in un container in porto (a cui i finanzieri sono risaliti analizzando le immagini della videosorveglianza stradale). In totale sono stati sequestrati 139,5 kg di droga per un valore di mercato di circa 16 milioni di euro. Nelle abitazioni dei due uomini i militari del Nucleo di Polizia Tributaria, comandati dal maggiore Danilo De Mitri, hanno trovato e sequestrato 74 mila euro in contanti, nascosti in una scatola da scarpe.