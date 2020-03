In una settimana 489 denunce a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Quasi 15 mila persone controllate e 489 denunciate per violazione del decreto "io resto a casa" per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E' il bilancio di una settimana di controlli effettuati dalle forze dell'ordine a Genova e provincia dopo l'entrata in vigore delle restrizioni. I dati vengono raccolti ogni giorno dalla prefettura e trasmessi al Viminale.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno passato al setaccio anche i locali: dal 9 marzo sono stati controllati quasi 6000 locali e per 9 è scattata la denuncia.

Dal monitoraggio emerge che nonostante le sanzioni, le campagne informative e il diffondersi del virus, le persone hanno continuato a violare le disposizioni: si è passati dai 14 denunciati del 10 marzo ai 144 di ieri, con un aumento esponenziale costante.