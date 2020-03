Francia aumenta controlli a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 17 MAR - I controlli per entrare e uscire dalla frontiera italo francese di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, sono stati intensificati a partire da ieri sera a causa della decisione del governo francese di chiudere le frontiere con la Francia, con la possibilità di entrare solo se in possesso di motivata giustificazione. Alla frontiera francese di Ventimiglia è schierata sia la Police Nationale che la Gendarmerie. Anche la Francia ha divulgato in queste ore un modulo di autocertificazione, sul modello italiano, che permette l'ingresso solo per motivi di lavoro, sanitari o comprovata necessità. I controlli da parte italiana sono diventati molto più capillari rispetto ai giorni scorsi - senza però arrivare alla sospensione di Schengen - e anche i francesi iniziano a fermare i mezzi in transito. Nessun problema per i lavoratori frontalieri che possono raggiungere la Francia e il Principato di Monaco, anche se con la chiusura di molte attività, sono molti meno coloro che resteranno in servizio.