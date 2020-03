730 contagiati in Liguria e 60 morti

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Continuano a crescere i numeri dell'epidemia da coronavirus. I contagiati sono 730 in Liguria, 401 le persone in ospedale (73 più di ieri), di cui 85 in terapia intensiva (12 più di ieri) e 329 (+75) in cura al domicilio. Nella Asl1 imperiese i ricoverati sono 46 (8 in terapia intensiva), nella Asl2 del Savonese 60 (13 in intensiva), nella Asl3 di Genova 44 (8 in intensiva), Al san Martino 105 (24 in intensiva), al Galliera 41 (10), all'Evangelico 48 (8). Nella Asl4 del Tigullio 18 (4), nella Asl5 dello Spezzino 39 (10). I deceduti sono 60, 10 più di ieri a cui vanno aggiunti due tamponi positivi fatti post mortem a persone che non erano in ospedale. In sorveglianza attiva ci sono 1706 persone: 292 nell'Imperiese, 325 nel Savonese, 287 nella Asl genovese, 352 nel Tigullio e 450 nello Spezzino.

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 54 (12 in più di ieri).