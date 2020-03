Striscioni di ringraziamento davanti a pronto soccorso di Genova

Due grandi striscioni di ringraziamento di oltre un paio di metri sono apparsi a Genova sia di fronte all'ingresso del pronto soccorso del Policlinico San Martino e sia davanti al pronto soccorso del Galliera, due degli ospedali in prima linea in città per la cura dei malati di coronavirus. Identici i messaggi: in due c'è la scritta rossa "Un grazie di cuore. Siete meravigliosi" con firma in blu "I tranvieri". Negli altri due c'è scritto "Grazie di vero cuore ve lo diciamo con amore!!!".