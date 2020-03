Giglio, 1 mln di mascherine per la Liguria

Giglio Group, prima società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato Mta-Star di Borsa Italiana, comunica di avere reperito 1 milione di mascherine per la Regione Liguria. "La Regione - spiega la società - si è rivolta a Giglio Group perché in difficoltà nel recupero di mascherine.

L'azienda, grazie alla sua piattaforma digitale in Cina, in meno di 24 ore è stata in grado di reperire il prodotto ed è pronta a fornirlo già a partire dalla settimana in corso". In Cina Giglio Group conta su una struttura logistica nella Free Trade Zone di Shenzhen e ha ottenuto dal governo cinese la licenza per operare sul web. Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio Group, in segno di vicinanza e solidarietà alla propria città, omaggerà 10.000 mascherine al personale sanitario genovese, grato per l'eroico lavoro svolto in questo drammatico momento.