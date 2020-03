Coronavirus: yacht allontanato da Santa

Uno yacht proveniente da San Benedetto del Tronto e diretto in Francia con a bordo cinque ucraini è stato allontanato dalla capitaneria di porto di Santa Margherita secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio per frenare i contagi da Coronavirus. Il natante, battente bandiera delle Isole Vergini, voleva dare fondo alle ancore al largo della zona di San Michele. I militari hanno intimato all'equipaggio di proseguire la navigazione senza fare attracco in nessun porto italiano. Il comandante, anche lui ucraino, è stato identificato ed è al vaglio l'ipotesi di denunciarlo per violazioni delle disposizioni delle autorità. La capitaneria sta monitorando il tragitto dell'imbarcazione attraverso i satelliti per verificare il rispetto di quanto prescritto.