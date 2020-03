Coronavirus: Liguria, le vittime salgono a 50, positivi 617

Sono 93 in più le persone positive al coronavirus in Liguria portando il totale in regione a 617.

Le vittime sono 17 in più per un totale di 50 dall'inizio dell'emergenza, oltre a due tamponi su salme risultati positivi.

E' quanto comunica Regione Liguria. In ospedale ci sono 9 persone in più, per un totale di 328, di cui 73 in terapia intensiva (+7). Sono clinicamente guariti, ma restano positivi e sono a casa, in 42 (9 in più di ieri). Le persone in sorveglianza attiva sono 1.635 totali. (ANSA).