Vescovi liguri, seminaristi a casa

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - "A causa dell'attuale emergenza sanitaria, i Vescovi delle diocesi di Genova, La Spezia e Albenga hanno deciso di mandare i seminaristi alle loro case, dove potranno continuare con la preghiera personale e lo studio la loro formazione". Questo il messaggio del Seminario sui social. "In questo momento difficile, siamo tutti chiamati a pregare il Signore, fiduciosi che non farà mai mancare il proprio aiuto ai nostri ragazzi, sicuri che la Madonna li proteggerà sotto il Suo manto - conclude il post -. Cari amici del Seminario, vi chiediamo di intensificare la preghiera per loro, perché possano vivere con fiducia e impegno questa 'penitenza' e possano presto ritornare a far rivivere la grande struttura che si trova sulla collina del Righi. Che Dio ci benedica tutti".