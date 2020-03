Coronavirus: rubati guanti e mascherine

(ANSA) - OSPEDALETTI, 15 MAR - Diverse mascherine e guanti sanitari, un maglione e diverse magliette sono stati rubati, nella notte tra venerdì e sabato, all'interno della pubblica assistenza 'Ospedaletti Emergenza' di Ospedaletti, nell'imperiese. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Non è chiaro su come i ladri siano entrati nella sede. Si teme che le magliette e il maglione siano stati sottratti per indossarli per andare a commettere truffe. E' per questo motivo che i carabinieri ribadiscono, che se qualcuno dovesse telefonare o citofonare a casa, offrendo tamponi o presidi sanitari o altre prestazioni, bisogna subito avvertire le forze dell'ordine.