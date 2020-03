Preghiere social a Madonna Montallegro Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - C'era già riuscita nel 1579 quando la Liguria venne investita dalla peste con 28.250 morti a Genova, 50 mila nel Ponente e 14 mila in quella di Levante mentre a Rapallo morirono soltanto 76 persone nel 1579 e 24 nel 1580, tutte di morte naturale. E aveva ripetuto il miracolo ne 1590. Quindi, nel 2020, alla luce del legame tra la Città di Rapallo e la madonna di Montallegro, sua Patrona, domani alle ore 11, il rettore del Santuario don Gianluca Trovato celebrerà una Messa straordinaria affinché la Vergine preservi Rapallo in questo momento particolarmente difficile. La funzione religiosa, a cui seguirà la Benedizione con il Sacro Quadretto (un'icona risalente a epoca bizantina considerato miracoloso e conservato nel santuario che raffigura il passaggio in cielo della Vergine, ndr) verrà officiata a porte chiuse, così come da disposizioni del decreto ministeriale del 9 marzo 2020. I fedeli potranno seguire la Santa Messa in diretta Facebook o in differita YouTube sulla pagina del Comune di Rapallo.