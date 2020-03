A Genova Croce Bianca fa spesa a over 65

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - La Croce Bianca Genovese per incentivare la permanenza a casa degli over 65 da lunedì 16 mette a disposizione dei quartieri di propria competenza territoriale - Foce, Albaro, Carignano e Centro - un servizio di consegna a domiciliodestinato a loro. Il servizio, annuncia la Croce Bianca, si potrà prenotare chiamando il numero 010 3629456 da lunedì a sabato dalle 8 alle 10.30. Dopo aver raccolto, raggruppato e smistato le necessità, gli operatori della Croce Bianca Genovese si recheranno presso l'abitazione di chi ha chiesto il servizio per ritirare l'importo della spesa e una volta effettuata la consegneranno a domicilio a partire dalle ore 11.30.