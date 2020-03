A Genova il Micone diventa 'ospedale Covid'

Sono state avviate le attività per la trasformazione dell'ospedale Micone di Sestri Ponente in ospedale dedicato ai pazienti Covid. Lo annuncia Alisa, l'azienda sanitaria regionale ligure. "Già da qualche giorno - si legge nella nota - si è proceduto al blocco dei ricoveri ordinari di Medicina, Cure intermedie, Otorinolaringoiatria e Cardiologia. Il Punto di Primo Intervento è stato chiuso con il conseguente trasferimento del personale presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, per consentire una migliore suddivisione dei percorsi". Da lunedì verranno trasferiti altri centri come il Centro sclerosi multipla e verrà chiusa l'Unità di raccolta sangue. All'interno dell'Ospedale restano le attività di day hospital oncologico che verrà svolta temporaneamente presso la Piastra ambulatoriale del corpo aggiunto.