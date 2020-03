I positivi sono 326, 65 in più

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Sono 326 i casi positivi al Coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 170 mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.289 i casi di sorveglianza attiva.

Diciannove i deceduti. Dei 326 positivi, 170 sono ospedalizzati, 54 sono in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri. Nella Asl1 dell'Imperiese i ricoverati sono 18 (2 in terapia intensiva), nella Asl2 del Savone 36 (8 in terapia intensiva), al San Martino 51 (24 in terapia intensiva), all'Evangelico 18 (8 in terapia intensiva), al Galliera 21 (5 in terapia intensiva), nella Asl4 del Tigullio 1, nella Asl5 Spezzina 25 (7 in terapia intensiva).

I positivi in cura a domicilio sono 156.

In sorveglianza attiva ci sono 1.289 persone, 165 in più rispetto a ieri (in Asl1 175, in Asl2 343, in Asl3 Genova 184, in Asl4 238, in Asl5 349.

Al S.Martino è in atto la trasformazione del Padiglione 10 (2/0 piano) in un reparto per ospitare i casi di Covid-19 con bassa sintomatologia