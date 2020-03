A Sestri Levante telefono parte amico

'E ti telefono a casa'. Con questo slogan domani inizia nel comune di Sestri Levante un servizio a cura di volontari e coordinato dai servizi sociali, con il quale verranno quotidianamente contattate le persone anziane che ne faranno richiesta per compagnia e rassicurazione circa l'emergenza del coronavirus.

"Per attivare il servizio - spiegano in Comune - è sufficiente chiamare il numero 3204370025 ed iscriversi. I volontari provvederanno a richiamare per conversare e soprattutto per assicurarsi delle condizioni delle persone sole e comunque senza più possibilità di avere una vita sociale normale. Questo servizio ovviamente è gratuito cosi come la spesa a casa che viene fatta e portata una volta alla settimana".