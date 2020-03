Coronavirus: tir in attesa al terminal Psa

Al terminal Psa di Genova Prà ci sono centinaia di camion in attesa, con gli autisti rimasti per tutta notte ad aspettare che fosse completata la sanificazione e che i lavoratori portuali riprendessero il lavoro dopo la protesta per chiedere la disinfezione dei mezzi.

Le operazioni dovrebbero concludersi a mezzogiorno e se ci sarà il via dei sindacati il terminal dovrebbe riaprire e iniziare a far scaricare i camion. "La sanificazione è importante ma doveva essere programmata in modo che gli autotrasportatori non si presentassero al terminal - ha detto Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di Trasportunito -. E' irresponsabile che la disorganizzazione provochi un disagio come questo, con gli autisti bloccati senza servizi o un posto di ristoro, tanto che ha dovuto intervenire ieri sera la Protezione civile per fornire generi di prima necessità. Non è accettabile che il primo porto d'Italia di fronte all'emergenza si faccia trovare in queste condizioni".