Coronavirus: Chiavari disinfetta strade

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Il Comune di Chiavari ha avviato delle operazioni di igienizzazione e sanificazione delle strade e di tutti gli ambienti pubblici della città. "L'automezzo, dotato di specifici prodotti disinfettanti, procederà quotidianamente in tutte le zone cittadine", spiega in una nota il sindaco Marco Di Capua spiegando nel dettaglio il percorso previsto dai mezzi comunali. "Domani intensificheremo l'attività, proseguendo con il centro storico, i sottoportici e le vie limitrofe - racconta -. Inoltre, il personale di Marina Chiavari ha dato avvio alla pulizia e sanificazione di tutti i parcometri presenti in città".