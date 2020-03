Coronavirus, scioperi e Ansaldo Energia chiusa per sanificare

Lo stabilimento di Ansaldo Energia è chiuso per due giorni, oggi e domani, per effettuare interventi per la sicurezza degli ambienti contro il coronavirus. Si fermano i lavoratori nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente (Genova), perché secondo la Rsu "sanificazione e distanze minime non sono garantiti". Uno sciopero è scattato nello stabilimento Fincantieri del Muggiano (La Spezia) dopo che ieri è arrivata la conferma del contagio da coronavirus per un lavoratore. L'uomo era ricoverato da 13 giorni e ora è in terapia intensiva all'ospedale spezzino Sant'Andrea, mentre i colleghi con cui è entrato in contatto sono in 'quarantena'. Le Rsu hanno chiesto la cassa integrazione per i lavoratori, sostenendo che non viene tutelata la salute dei lavoratori. Scioperano oggi e domani i lavoratori delle aziende delle Riparazioni navali di Genova per chiedere più sicurezza contro il coronavirus.